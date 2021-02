Glyphosat-Vergleich in den USA: Bayer hofft auf großen Wurf

Leverkusen/San Francisco (dpa) - Bayer hofft nach langem Hin und Her, eine Lösung für den Umgang mit künftigen US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gefunden zu haben. Es sei eine entsprechende formelle Einigung mit den Klägeranwälten erreicht worden, die auch eine Zusage von bis zu zwei Milliarden US-Dollar enthalte, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwochabend in Leverkusen mit. Das Geld dafür hatte Bayer schon voriges Jahr auf die Seite gelegt. Die Klägeranwälte reichten nun einen Antrag auf vorläufige Genehmigung beim zuständigen Bundesrichter Vince Chhabria ein, hieß es weiter. Bei ihm sind zahlreichen Verfahren gebündelt.