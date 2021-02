Baugrube läuft mit Wasser voll: Teile von Straße abgesackt

Neuss (dpa/lnw) - In Neuss ist am Mittwoch eine Baugrube mit Wasser vollgelaufen und in der Folge sind Teile einer Straße abgesackt. Betroffen sei etwa ein Quadratmeter, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend. Die Straße sei an der kleinen Stelle weggebrochen. Die Baugrube sei durch Regen mit Wasser gefüllt und dadurch unterspült und zum Teil destabilisiert worden. Der betroffene Bereich sei gesperrt und die zuständige Baufirma sowie das Tiefbauamt seien alarmiert.

Von dpa