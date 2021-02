An diesem Donnerstag (10.30 Uhr) stellt NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) die Jahresbilanz zur öffentlichen Wohnraumförderung 2020 in Düsseldorf vor. Im Vorjahr hatte sie feststellen müssen, dass fast jede dritte Kommune in NRW 2019 gar keine öffentlichen Mittel abgerufen hatte.

Es sei zu erwarten, dass das 1,1 Milliarden Euro umfassende Förderbudget wieder nicht ausgeschöpft worden sei, prognostizierte Witzke . «Dieser Trend zeigt sich schon seit Jahren: Es werden jährlich weniger preisgebundene Wohnungen gebaut als Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen.» Hier müsse die Landesregierung dringend gegensteuern und attraktivere Förderkonditionen für den Mietwohnungsbau gestalten.

Laut einer für das NRW-Bauministerium erstellten und im vergangenen November vorgestellten wissenschaftlichen Prognose werden in NRW bis 2040 über eine Million neue Wohnungen nötig sein. Zuletzt waren demnach in NRW jährlich rund 46 000 Wohnungen neu gebaut worden.

