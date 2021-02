Köln (dpa/lnw) - Das Hochwasser im Rhein bei Köln ist weiter gestiegen. Bis Freitagfrüh um sechs Uhr wurde das Erreichen der Hochwassermarke II bei einem Pegel von 8,30 Meter erwartet. Im Laufe des Freitags rechnet die Stadt mit dem höchsten Stand. «Er wird über das Wochenende nicht wirklich sinken», erklärte die Hochwasserschutzzentrale der Stadt. Erst zum Wochenbeginn werde erwartet, dass die Fluten langsam zurückgehen.

Demnach rechnet das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz für Köln am Freitag mit einem Höchststand zwischen 8,40 und 8,70 Metern. In der Stadt sollen am Freitag vorsichtshalber mobile Wände an den Zugängen vom Rhein zur Altstadt aufgebaut werden.

Auf dem Rhein in Nordrhein-Westfalen galt am Donnerstag fast durchgehend eine Beschränkung der Schifffahrt. Bei Bonn war die Hochwassermarke II überschritten, die Schiffe auf dem Abschnitt mussten vor Anker gehen. Von Köln an Richtung Düsseldorf galt zunächst noch die Hochwassermarke I, bei der Schiffe mit geringem Tempo nur in der Flussmitten fahren dürfen.

«Die Schifffahrt stellt sich auf die Situation ein», erklärte ein Sprecher der Direktion der Wasserschutzpolizei in Duisburg. In Köln seien die Liegeplätze gut ausgelastet. Allein im Hafen von Niehl lägen derzeit rund 80 Schiffe vor Anker. Zu den 30 Fahrgastschiffen, die den Winter über dort bleiben, seien 50 weitere gekommen.

In Bonn waren im Zentrum die Uferbereiche auf beiden Seiten des Flusses überschwemmt. Fuß- und Radwege wurden abgesperrt. Die Stadt kündigte an, parkende Autos würden abgeschleppt. Den Anwohnern am Rhein gab die Stadt aber Entwarnung. Das Hochwasser werde laut aktueller Prognosen die Wohnbebauung nicht erreichen. Der tieferliegende Stadtteil Beuel am rechten Rheinufer war in früheren Jahren besonders von Hochwasser betroffen.

Durch Schmelzwasser und Regenfälle war der Wasserstand in den vergangenen Tagen auch in Köln deutlich angestiegen. Bereits am Samstag war in der Domstadt die Hochwassermarke I überschritten worden.

