Taschenraub: Frau bewusstlos geschlagen, Täterin flüchtig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine 56 Jahre alte Frau ist in einem Park in Düsseldorf brutal niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Laut Mitteilung der Polizei vom Donnerstag wurde die Fußgängerin am Mittwochabend im Stadtteil Hassels zunächst von einer Unbekannten angesprochen und dann mit einem Stein oder einer Flasche so heftig geschlagen, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden, die mutmaßliche Täterin war zunächst flüchtig.

Von dpa