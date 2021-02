GPS-Signal führt Polizei zu gestohlenen E-Bikes

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein GPS-Signal hat die Düsseldorfer Polizei zu zwei gestohlenen E-Bikes und dem mutmaßlichen Dieb geführt. Am Donnerstagmorgen habe sich ein Mann gemeldet und erklärt, er verfolge per GPS-Signal sein am Abend zuvor in der Nähe von Mönchengladbach gestohlenes E-Bike. Demnach sei dies mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn in Richtung Düsseldorf unterwegs. Den Beamten sei sofort klar gewesen, dass das gestohlene Rad in einem Auto abtransportiert wurde, berichtete ein Polizeisprecher.

Von dpa