Bayer-Anleger reagieren erleichtert auf Glyphosat-Einigung

Leverkusen/San Francisco (dpa) - Der milliardenschwere Glyphosat-Vergleich von Bayer mit US-Klägern hat die Aktie des Chemiekonzerns am Donnerstag an die Spitze des Dax gehoben. Sie legte bis zum Nachmittag um mehr als fünf Prozent zu. Bayer hatte sich am Mittwochabend deutscher Zeit bei einem entscheidenden Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs mit US-Klägern nach langem Hickhack auf einen Kompromiss geeinigt.

Von dpa