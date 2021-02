Virtuelles Krankenhaus für Covid-Erkrankte nachgefragt

Aachen/Münster (dpa/lnw) - Von der Expertise der Unikliniken Aachen und Münster per Online-Schalte haben seit dem Start des sogenannten Virtuellen Krankenhauses bereits 300 Covid-19-Patienten profitiert. Wie das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, haben sich Ärzte aus kleineren Krankenhäusern bereits in 2000 telemedizinischen Sitzungen von den Uniklinik-Experten bei der Behandlung von schwerkranken Corona-Patienten beraten lassen. Zur Zeit nehmen demnach 39 Krankenhäuser die Online-Beratung zu intensivmedizinischen und infektiologischen Fragen regelmäßig in Anspruch.

Von dpa