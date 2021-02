SLV will schnelle Impfung für Lehrer und Erzieher

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Diskussion um die Impfrangfolge in NRW dringt die Schulleitungsvereinigung darauf, dass das Personal in den Kindertagesstätten und Schulen bald geimpft wird. Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte vorrangige Corona-Impfungen für Beschäftigte in Kitas und Schulen gefordert, sobald der Impfstoff von Astrazeneca zugelassen sei. Dies begrüßte die Schulleitungsvereinigung (SLV) in einer Mitteilung vom Donnerstag. Nun werde auf einen erhöhten Handlungsdruck auf Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gehofft.

Von dpa