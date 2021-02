Start der Impfzentren: Menschen sollen Ersttermin wahrnehmen

Am diesem Montag nehmen die 53 Impfzentren in NRW ihren Betrieb auf. Zuerst geimpft werden Menschen ab 80 Jahren, die einen festen Termin haben. Verimpft wird zunächst ausschließlich der Biontech-Impfstoff. Die Corona-Schutzimpfung ist für alle Bürger kostenlos und freiwillig. Am ersten Tag gibt es landesweit rund 11 400 Termine. Alle Impfzentren öffnen um 14.00 Uhr. Sie sind dann bis auf Weiteres täglich von 14.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

