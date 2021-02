Regen und Schnee am Wochenende in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht ein regnerisches Wochenende bevor. Während zumindest am Freitagnachmittag noch örtlich die Sonne herauskommt, wird es ansonsten meist stark bewölkt und nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Freitag sei es mild - bei Temperaturen von maximal acht bis elf Grad. Im Bergland sei es etwas kühler. In der Nacht komme der Regen schließlich stärker auf.