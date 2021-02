Essen (dpa/lnw) - Bei den am Wochenende erwarteten starken Schneefällen im Norden Nordrhein-Westfalens hält der Deutsche Wetterdienst schwere Schneeanhaftungen an Hochspannungsleitungen für nicht sehr wahrscheinlich. So genannte Leiterseilschwingungen könne man aber trotzdem nicht ganz ausschließen, sagte DWD-Meteorologe Markus Winkler am Freitag in Essen.

Von dpa