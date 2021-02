Sieben neue Stücke für Mülheimer Dramatikpreis nominiert

Mülheim/Ruhr (dpa) - Sieben neue deutschsprachige Theaterstücke gehen in diesem Jahr ins Rennen um den renommierten Mülheimer Dramatikpreis. Bei den für Mai geplanten Mülheimer Theatertagen erstmals vertreten ist die Autorin Ewelina Benbenek mit ihrem Theaterdebüt «Tragödienbastard», uraufgeführt im Schauspielhaus Wien. In dem Stück geht es um Familienerinnerungen und den «wütenden Gedankenstrom einer um ihre Sprache und ihren Platz in der Welt ringenden Protagonistin», wie es in einer Ankündigung des Schauspielhauses hieß. Die 46. Mülheimer Theatertage sind vom 8. bis zum 29. Mai geplant, wie die Veranstalter am Freitag berichteten.

Von dpa