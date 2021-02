Nach der Ankündigung einer Extremwetterlage mit starkem Schneefall sei nicht auszuschließen, dass die Straßenverhältnisse am Montag noch sehr angespannt seien. Wer sich nicht zutraue, aufgrund schlechter Verkehrsbedingungen zum Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven zu fahren, könne einfach einen Tag später ab 14.00 Uhr dorthin kommen.

«Dieses Angebot sollte wirklich nur dann genutzt werden, wenn der Verkehr am Montag nahezu zum Erliegen kommt», erklärte der Leiter der Stabsstelle Corona beim Kreis Steinfurt, Karlheinz Fuchs. Längere Wartezeiten am Impfzentrum müssten dann eingeplant werden. Eine zusätzliche An- oder Rückmeldung sei nicht erforderlich, betonte der Kreis.

