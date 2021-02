Gesuchter Einbrecher verstößt gegen Ausgangssperre

Lingen (dpa) - Weil er sich nicht an die in den Niederlanden geltende Ausgangssperre gehalten hat, ist der Polizei ein wegen Einbrüchen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesuchter Mann in die Fänge geraten. Der mit einem europäischen Haftbefehl gesuchte Mann fiel der Polizei auf, weil er sich trotz der in den Niederlanden geltenden Ausgangssperre noch nach 21.00 Uhr im Freien aufhielt und zudem auf einem gestohlenen Motorrad unterwegs war. Der 31-Jährige wurde bereits am Mittwochabend im niederländischen Zutphen festgenommen, wie die Polizei in Lingen am Freitag mitteilte.

Von dpa