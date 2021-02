«Hochwasser-Touristen» fahren durch gesperrte Ufer-Straße

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sie wollten wohl ganz nah ran: Weil sie durch eine ohnehin für den normalen Verkehr gesperrte Straße am Rheinufer gefahren sind, hat das Düsseldorfer Ordnungsamt sechs Knöllchen gegen «Hochwasser-Touristen» verhängt. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Demnach hatte eine Streife des Ordnungsamts am Donnerstagabend am Robert-Lehr-Ufer vor der Düsseldorfer Staatskanzlei die Schaulustigen erwischt. «Die betroffenen Fahrzeughalter wurden durch die Einsatzkräfte kostenpflichtig verwarnt und der Örtlichkeit verwiesen.»

Von dpa