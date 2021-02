Schwerbehindertem Knochen gebrochen: Gesuchter stellt sich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Mann, der im Düsseldorfer Hauptbahnhof einem Schwerbehinderten mit Tritten ein Bein gebrochen haben soll, hat sich der Polizei gestellt. Er sei in Hagen auf einer Polizeiwache erschienen, nachdem er sich im Fernsehen gesehen habe, teilte die Bundespolizei in Düsseldorf am Freitag mit. Seine Personalien wurden festgestellt, er sei aber noch nicht vernommen worden. Das Motiv für die Tat sei daher weiter unklar.

Von dpa