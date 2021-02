Hilden (dpa/lnw) - In einer Seniorenresidenz in Hilden bei Düsseldorf sind nach einem Corona-Ausbruch 15 Bewohner gestorben. 33 der 53 Bewohner und 24 der 45 Mitarbeiter seien infiziert gewesen, bestätigte Betreiber Korian am Freitag in München. Die in Verbindung mit Covid-19 gestorbenen Bewohner seien zwischen 79 und 102 Jahre alt geworden.

Von dpa