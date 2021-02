Wasserstand im Rhein steigt weiter an: Keine Entspannung

Köln (dpa) - Beim Hochwasser am Rhein zeichnet sich in Köln noch einmal eine leichte Verschärfung ab. Am Samstagmorgen sank der Pegelstand zwar leicht auf 8,58 Meter. Für Sonntag und Montag rechnete die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung aber noch einmal mit einem steigenden Wasserstand. Der vorläufige Höchstwert könnte demnach mit knapp 8,80 Metern am Montagmorgen erreicht werden - weiter reichen die Modelle noch nicht.

Von dpa