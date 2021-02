Sinkende Pegelstände beim Rhein-Hochwasser in Köln in Sicht

Köln (dpa) - Beim Hochwasser am Rhein sind am Sonntag erstmals wieder deutlich sinkendende Pegelstände in Sicht. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes korrigierte ihre Erwartungen deutlich nach unten. Der Rheinpegel in Köln soll nun am Sonntagnachmittag mit knapp 8,70 Meter seinen Höchststand erreichen und danach spürbar zurückgehen. Die Marke von 8,30 Meter, ab der in Köln der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden könnte, wird den Prognosen zufolge allerdings bis Dienstagmorgen noch nicht erreicht - weiter in die Zukunft reichen die Modelle nicht.

Von dpa