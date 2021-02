Eigenrauch: Abstieg wäre Chance, «alles zu hinterfragen»

Er drücke dem Verein die Daumen, dass unabhängig vom Ausgang der Saison die richtigen Schlüsse gezogen werden. Schalke solle einen Neuanfang «abseits der Handlungsweisen anderer Vereine» wagen. «Dass sich endlich entschieden wird, ob es bei alledem nur um immer mehr Umsätze oder doch darum gehen sollte, dass der Fußball gelebt wird.» Der Ex-Spieler hatte schon zuletzt ganz grundsätzlich Fehlentwicklungen im Profi-Fußball beklagt.

Bei ihm löse der Schalker Slogan «Wir leben dich» einen «Kotzanfall» aus, sagte er nun. «Das war bestimmt ein ganz schlauer Mensch, der sich diesen Spruch ausgedacht hat, aber das ist einfach unehrlich.» Die Personen, die sich den Spruch ausgewählt hätten, wüssten nicht, was «das in Gänze bedeutet». Ihnen fehle es «ganz elementar an Empathie», sagte Eigenrauch. «Nach spätestens vier Wochen sollte man verstehen, wie besonders dieser Verein ist.»

© dpa-infocom, dpa:210206-99-328061/3