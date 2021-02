Rose rotiert: Sieben Neue im Derby gegen Köln - FC ohne Wolf

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose bietet im Derby gegen den 1. FC Köln gleich sieben neue Spieler im Vergleich zum Pokal-Achtelfinale in Stuttgart auf. Am Samstag erhält unter anderem Routinier Tony Jantschke erstmals seit Ende November wieder einer Chance von Beginn an. Zudem rotieren im Vergleich zum 2:1 beim VfB am Mittwoch auch Yann Sommer, Oscar Wendt, Patrick Herrmann, Breel Embolo, Hannes Wolf und Denis Zakaria in die Anfangsformation. Tobias Sippel, Christoph Kramer, Marcus Thuram, Alassane Plea, Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini und Nico Elvedi sitzen dagegen zunächst nur auf der Bank.

Von dpa