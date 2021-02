Eberl zu Entscheidung über Rose-Zukunft: «Keine Deadline»

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl will seinen umworbenen Trainer Marco Rose nicht «unter Druck» setzen. «Natürlich wollen wir so schnell wie möglich eine Entscheidung haben, weil es wichtig für unsere Planung ist», sagte Eberl dem TV-Sender Sky am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln und betonte: «Es gibt keine Deadline Stand heute.»

Von dpa