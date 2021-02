FC-Trainer nimmt Drexler nach Fan-Beleidigung in Schutz

Köln (dpa) - Kölns Trainer Markus Gisdol hat seinen Spieler Dominick Drexler nach Verunglimpfungen der eigenen Fans in Schutz genommen, Sanktionen aber nicht ausgeschlossen. «Da werden wir sicherlich nächste Woche nochmal in Ruhe drüber sprechen», sagte der Trainer des 1. FC Köln am Samstag nach dem 2:1 (1:1) im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach. Drexler hatte trotz eines Vorfalls am Freitagabend auf der Fahrt nach Mönchengladbach zum Kader gehört.

Von dpa