Eberl zu Heimspiel: Spielort außerhalb von Deutschland

Bis zum 17. Februar besteht in Deutschland ein Einreiseverbot aus Hochrisiko-Ländern, in denen das Virus mutiert ist. Von einer Verlängerung ist auszugehen. Zu den Ländern zählt Großbritannien. Auch Bundesligakonkurrent RB Leipzig kann sein Heimspiel in der Königsklasse gegen den FC Liverpool am 16. Februar nicht im eigenen Stadion austragen.

