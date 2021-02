Heftiger Wintereinbruch: Münster stellt Busverkehr ein

Münster (dpa/lnw) - Wegen des heftigen Wintereinbruchs hat die Stadt Münster ihren Busverkehr am Sonntagmorgen komplett eingestellt. «Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt unmöglich», teilten die Stadtwerke am Sonntagmorgen mit. Die Entscheidung gelte «bis auf Weiteres» - man werde die Wetterlage genau beobachten. In Münster waren in der Nacht zum Sonntag innerhalb kurzer Zeit 20 bis 30 Zentimeter Schnee gefallen.

Von dpa