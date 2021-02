Räumfahrzeuge stecken in Münster im Schnee fest

Münster (dpa/lnw) - In Münster hat es am Sonntag so stark geschneit, dass Räumfahrzeuge stecken geblieben sind. Drei Großfahrzeuge mit Schilden hätten von Traktoren freigeschleppt werden müssen, sagte Manuela Feldkamp von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM) der dpa. Auch mehrere Radewege-Räumgeräte hätten sich zeitweise festgefahren. Mittlerweile seien in Münster 40 Zentimeter Schnee gefallen. Es gebe massive Schneeverwehungen. «Da kann es passieren, dass auch die großen Fahrzeuge stecken bleiben.»

Von dpa