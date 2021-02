Illegale Techno-Party in Köln aufgelöst

Köln (dpa/lnw) - Eine illegale Techno-Party mit 41 Teilnehmern ist in der Nacht zu Sonntag in Köln aufgelöst worden. Eine junge Frau wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten die Party in einem leerstehenden Gebäude gemeldet. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Haus einsturzgefährdet ist.