Pflegebedürftige in Wanne ertrunken: Sohn vor Gericht

Paderborn (dpa/lnw) - Ein halbes Jahr nach dem Tod einer pflegebedürftigen Seniorin in einer Badewanne steht ihr Sohn in Paderborn vor Gericht. Die Frau war im vergangenen August in der Wanne ihrer Wohnung unter Wasser geraten und ertrunken. Die Staatsanwaltschaft warf dem 54-Jährigen am Montag in dem Totschlagsprozess vor dem Landgericht vor, er habe seine Mutter absichtlich ertrinken lassen.

Von dpa