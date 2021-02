Mehr als 670 000 Impftermine für über 80-Jährige vergeben

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind bisher für rund 673 000 zu Hause lebende Menschen im Alter ab 80 Jahren Termine für die erste Corona-Impfung vergeben worden. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf mit. Im Rheinland gebe es derzeit noch 36 000 freie Termine, in Westfalen rund 63 000. Er hoffe, dass die Anmeldungen in den kommenden Tagen weitgehend abgeschlossen werden können.

Von dpa