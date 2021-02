Niederrheinische Kommunen wollen Busverkehr wieder aufnehmen

Wesel (dpa/lnw) - Einige Kommunen wollen nach den starken Schneefällen am Wochenende den Busbetrieb am Montag wieder aufnehmen. Ab Mittag sollen in Wesel, Kleve und im westlichen Duisburg schrittweise wieder die ersten Busse fahren, wie die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe mitteilten. Zunächst war der Beginn des Busverkehrs bereits für 6.45 Uhr geplant gewesen. «Die Fahrzeuge kommen jedoch wegen des Wetters nicht aus den Depots», sagte ein Sprecher. Die Straßen westlich von Moers seien daher aktuell noch nicht befahrbar.

Von dpa