83-Jährige zu Hause mit Messer überfallen und geschlagen

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Eine 83 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) überfallen, mit dem Messer bedroht und ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann habe am Samstagabend an der Wohnungstür geklingelt, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Seniorin öffnete, weil sie Besuch erwartete, habe ihr ein Fremder ein Messer vor das Gesicht gehalten, sie geschlagen und in die Wohnung geschubst.

Von dpa