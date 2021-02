Laumann: Bei Corona-Maßnahmen weiter «auf Sicht» fahren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den Corona-Maßnahmen sollte nach Worten von Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) weiter «auf Sicht gefahren» werden. Laumann äußerte sich am Montag skeptisch zu Vorschlägen für Stufenpläne, die bestimmte Lockerungen und Verschärfungen in konkreten Infektionslagen vorsehen. Es habe «sich bewährt, in dieser Frage auf Sicht zu fahren».

Von dpa