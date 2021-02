NRW im Dauerfrost: Es wird richtig kalt, aber auch sonnig

«Wer das Auto braucht und es von Schnee oder Eis bedeckt ist, wird es selbst freiklopfen müssen», sagte eine DWD-Meteorologin am Montag in Essen. Tauwetter sei nicht zu erwarten. Starken Schneefall habe es vor allem im Münsterland mit stellenweise mehr als 30 Zentimetern gegeben. In Westfalen seien es vielerorts über 15 Zentimeter gewesen. Selbst innerhalb eines Stadtgebietes könne es deutliche Unterschiede gegeben wie in Essen zwischen 5 Zentimeter und 14 Zentimeter Schnee. Dagegen seien im Kölner Raum und in der Eifel kaum oder nicht viel Schnee gefallen. Am Dienstag könnten zwar noch hier und da Schneeflocken fallen, zunehmend lockerten die Wolken aber auf und es werde sonnig.

«Man sollte sich wirklich warm einpacken», mahnte die Meteorologin angesichts der Kälte in den nächsten Tagen und dem Sonnenschein, der sehr viele Menschen nach draußen locken dürfte. Rekordtiefstwerte sind die erwarteten zweistelligen Minusgrade nach den Übersichten des DWD allerdings bei weitem nicht: So wurden am 27. Januar 1942 in Münster minus 29,7 Grad und in Essen minus 24 Grad gemessen.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-350709/2