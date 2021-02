In Musikboxen versteckt: Zoll findet 3200 Stangen Zigaretten

Köln (dpa/lnw) - Ungewöhnliches Versteck: Der Zoll hat am Flughafen Köln/Bonn 3240 Zigarettenstangen in 540 voll funktionsfähigen Musikboxen entdeckt. «Der verhinderte Steuerschaden beträgt knapp 130 000 Euro», so der Zoll am Montag in einer Mitteilung. Die vorgesehenen Empfänger der acht Frachtsendungen aus Hongkong seien Privatpersonen in Großbritannien gewesen.

Von dpa