Gladbach verleiht Linksverteidiger Poulsen an Austria Wien

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht Linksverteidiger Andreas Poulsen bis zum Saisonende an Austria Wien. Dies teilte der Club am Montag mit. Der 21-Jährige kam 2018 nach Mönchengladbach und war schon in der vergangenen Saison für ein halbes Jahr an den österreichischen Erstligisten verliehen. Der Vertrag des Dänen bei Borussia läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

Von dpa