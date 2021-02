Vor Bund-Länder-Gesprächen: Landtag debattiert über Corona

Düsseldorf (dpa/lnw) - Einen Tag vor den nächsten Bund-Länder-Gesprächen debattiert der nordrhein-westfälische Landtag am heutigen Tag (10.00 Uhr) in einer Sondersitzung über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie. Die Oppositionsfraktionen von SPD und Grüne hatten die Plenarsitzung durchgesetzt. Sie verlangen mehr Informationen über die Strategie der Landesregierung, noch bevor am Mittwoch die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videokonferenz beraten.

Von dpa