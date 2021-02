Es bleibt frostig in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf eisige Temperaturen einstellen. Am Dienstag liegen die Höchstwerte zwischen minus 3 und minus 8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Himmel bleibt bewölkt. Im Tagesverlauf lockert es aber auf, Schneeflocken sollen nur vereinzelt fallen. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es auf minus 7 bis minus 16 Grad ab.

Von dpa