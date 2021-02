Wasserschutzpolizei warnt vor dem Betreten vereister Kanäle

Minden (dpa/lnw) - Trügerische Eisschicht: Die Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen warnt vor dem Betreten von zugefrorenen Kanälen und Flüssen. Die anhaltend eisigen Temperaturen führten derzeit dazu, dass der Mittellandkanal und die Weser an einigen Stellen zugefroren seien, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Beispielsweise an der Schachtschleuse in Minden, wo Kanal und Weser zusammentreffen. Dort sei die Eisfläche nur wenige Millimeter dick und schneebedeckt. «Auch wenn es sicher aussieht, das ist es ganz und gar nicht», sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Wer einbreche, laufe Gefahr, unter Wasser gezogen zu werden und nicht mehr an die Oberfläche zu kommen.

Von dpa