Braunschweig (dpa/lnw) - Der massive Wintereinbruch hat weitere Auswirkungen auf die Binnenschifffahrt. Von Mittwochabend an (18.00 Uhr) wird der Mittellandkanal für die Schifffahrt gesperrt, wie das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Dienstag in Braunschweig mitteilte.

Von dpa