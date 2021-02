Brand in Seniorenheim: Mitarbeiterin reagiert schnell

Bottrop (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Bottrop sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach aus noch unklaren Gründen im Zimmer einer Bewohnerin aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte eine Mitarbeiterin des Heimes die Bewohnerin in Sicherheit gebracht - und die Tür zum Brandraum geschlossen. Beide Frauen wurden mit einer Rauchgasvergiftung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa