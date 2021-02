Einsetzender Schneefall: Stau auf der A2 bei Bad Eilsen

Bad Eilsen (dpa/lnw) - Einsetzender Schneefall bremst am Mittwochmorgen den Verkehr auf der Autobahn 2 bei Bad Eilsen aus. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Bielefeld sagte, staute sich der Verkehr an der Landesgrenze zu Niedersachsen. In Fahrtrichtung Hannover sind demnach zwei von drei Fahrstreifen befahrbar, in der Gegenrichtung Richtung Dortmund einer. «Da braut sich wieder was zusammen», sagte der Sprecher. Demnach fing es am Morgen wieder an zu schneien. Unfälle gab es laut Polizei zunächst nicht. Der WDR-Verkehrsfunk meldete um kurz vor 6.00 Uhr etwa sechs Kilometer Stau in Richtung Dortmund.

Von dpa