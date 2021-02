Kaum noch Schneefall in Nordrhein-Westfalen

Offenbach(dpa/lnw) - Kaum noch Schneefall und teils eisig kalte Temperaturen sind in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen zu erwarten. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge sind im Bergland und in Ostwestfalen am Mittwoch zunächst noch örtlich leichte Schneefälle möglich. Überwiegend soll es tagsüber aber niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte erreichen bei Dauerfrost demnach minus 3 bis minus 6 Grad.

Von dpa