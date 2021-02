Gladbachs-Talente-Trainer: «Bolzplatzmentalität verloren»

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbachs Talente-Trainer Eugen Polanski erwartet von seinen Nachwuchsspielern mehr Eigenständigkeit. «Gerade im Profibereich wird den Spielern heute so gut wie alles abgenommen - was ich auch richtig finde. Aber meine Jungs müssen sich das erst mal verdienen. Und meine Aufgabe ist es auch, ihnen zu vermitteln, dass das, was sie haben, nicht selbstverständlich ist», sagte der 34 Jahre alte ehemalige polnische Nationalspieler dem Internetportal «Spox».

Von dpa