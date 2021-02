96-Jähriger attackiert: Mutmaßliche Täterin festgenommen

Köln (dpa/lnw) - Eine Frau soll in Kürten bei Köln versucht haben, einen 96-jährigen Mann zu töten. Der Senior kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Nach bisherigen Ermittlungen soll die 29-Jährige ihren Bekannten am frühen Morgen in dessen Wohnung überwältigt und verletzt haben. Die Frau wurde festgenommen. Weitere Details und die Hintergründe der Tat seien noch unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa