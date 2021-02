Frauen-Bundesliga-Spiel Frankfurt gegen Essen abgesagt

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen weiter auf ihren Jahresauftakt in der Bundesliga warten. Die Partie der Hessinnen am Freitag gegen die SGS Essen kann wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht stattfinden, teilte der Club am Mittwoch mit. Zuvor war bereits das Heimspiel gegen den MSV Duisburg abgesagt worden. Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.

