Weiberfastnacht ohne Straßenkarneval

Gegen private Karnevalspartys werde man konsequent einschreiten. Die Polizei will im gesamten Kölner Stadtgebiet präsent sein, insgesamt allerdings mit deutlich reduzierten Kräften. Während sie in den Jahren nach der «Kölner Silvesternacht» mit bis zu 1500 Beamten im Einsatz war, werden es diesmal nur ungefähr 300 sein. Weiberfastnacht gilt traditionell als der problematischste Karnevalstag - in normalen Jahren strömen dann Hunderttausende Touristen in die Stadt.

In Köln ist es an Karneval im gesamten Stadtgebiet verboten, Alkohol im öffentlichen Raum zu konsumieren. An bestimmten Hotspots darf auch kein Alkohol verkauft werden. Das Ordnungsamt werde alle Verstöße gegen die Corona-Regeln wie auch gegen das Alkoholverbot «konsequent ahnden», teilte die Stadt mit.

Das Innenministerium in Düsseldorf wies darauf hin, dass die nordrhein-westfälischen Polizeibehörden auf die Karnevalstage vorbereitet seien. Die Zahl der Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei seien verstärkt worden, um auf unerwartete Entwicklungen schnell reagieren zu können.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-382675/2