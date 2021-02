Reul: Der Jeck feiert dieses Jahr «von Zohus und im Hätz»

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) leidet an der Karnevalsabsage, bittet aber alle Jecken an Weiberfastnacht zu Hause zu bleiben: «Auch ich bin Karnevalist. Auch ich will gern Karneval feiern - so wie wir ihn kennen und wie er wieder sein wird», sagte Reul am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Der Jeck in uns lebt ja noch - der feiert diese Session nur eben von Zohus und im Hätz», ergänzte der Minister in kölscher Mundart. Das meint soviel wie von Zuhause und im Herzen.

Von dpa