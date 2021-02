Junge tödlich misshandelt: Mutter sagt erstmals aus

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Jungen aus Mönchengladbach hat sich am Mittwoch die angeklagte Mutter des Kindes erstmals zu den Vorwürfen geäußert. In einer von ihrem Verteidiger verlesenen Erklärung bestritt die 23-Jährige, Fabio und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder jemals misshandelt zu haben. Es sei zutreffend, dass sie Fabio mal auf die Finger und den Hintern gehauen habe, erklärte die Angeklagte. In dem seit über drei Monaten dauernden Prozess sind die Frau und ihr damaliger, gleichaltriger Freund angeklagt. Ihm wird Totschlag vorgeworfen, der Mutter Totschlag durch Unterlassen.

Von dpa