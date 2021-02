Nach Verfolgungsjagd mit Polizei: Fluchtfahrzeug gefunden

Köln (dpa/lnw) - Gut zwei Wochen nach einer waghalsigen Verfolgungsjagd mit der Polizei in Köln haben Ermittler das mutmaßliche Fluchtfahrzeug in Bergisch Gladbach sichergestellt. Nun werde geprüft, ob der 27 Jahre alte Halter den Wagen bei dem Vorfall am späten Abend des 26. Januar selbst gefahren habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer des mit drei Männern besetzten Autos war damals auf der Flucht vor einer Kontrolle auf Polizisten zugefahren, die sich mit Sprüngen zur Seite in Sicherheit bringen konnten. Ein Beamter hatte den Angaben zufolge daraufhin mehrfach auf das Fahrzeug geschossen.

Von dpa